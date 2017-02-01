Донские инспекторы Россельхознадзора вернули на Украину 145 кг картофеля

Сотрудники регионального Росссельхознадзора в Донецке обнаружили у семи пассажиров из Украины в ручной клади 145 килограммов картофеля без фитосанитарных сертификатов. Кроме того, в сумках пассажиров также были 40 растений без защищенного грунта, которые не имели соответствующих документов.

«Также было обнаружено 30 кг продукции растительного происхождения (орехи грецкие), ввозимой с нарушением временных ограничений ввоза подкарантинной продукции из Украины в ручной клади и багаже пассажиров. Сотрудниками Россельхознадзора ввоз продукции на территорию РФ запрещен, она возвращена на территорию Украины», — рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия.