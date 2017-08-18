Донские пограничники задержали женщину, скрывавшуюся от правосудия более 10 лет

Донские пограничники задержали гражданку Украины, которая находилась в федеральном розыске. По информации ПУ ФСБ России, в 2003 году женщина приехала в Сочи на заработки. Не найдя работу, она совершила кражу и разбой. После 14 лет пребывания на родине украинка попыталась въехать в Россию через автомобильный пункт пропуска «Новошахтинск».