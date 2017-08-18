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ПРОИСШЕСТВИЯ

Донские пограничники задержали женщину, скрывавшуюся от правосудия более 10 лет

14:10 Пятница, 18.08.2017

Донские пограничники задержали гражданку Украины, которая находилась в федеральном розыске. По информации ПУ ФСБ России, в 2003 году женщина приехала в Сочи на заработки. Не найдя работу, она совершила кражу и разбой. После 14 лет пребывания на родине украинка попыталась въехать в Россию через автомобильный пункт пропуска «Новошахтинск».

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