Донские пограничники задержали женщину, скрывавшуюся от правосудия более 10 лет
Донские пограничники задержали гражданку Украины, которая находилась в федеральном розыске. По информации ПУ ФСБ России, в 2003 году женщина приехала в Сочи на заработки. Не найдя работу, она совершила кражу и разбой. После 14 лет пребывания на родине украинка попыталась въехать в Россию через автомобильный пункт пропуска «Новошахтинск».
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