Донские полицейские проверяют информацию о стрелявших друг в друга подростках
Донские полицейские проверяют появившуюся в сети информацию о подростках, стрелявших друг в друга из пневматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Видеозапись опасного развлечения была накануне опубликована в одной из социальных сетей. На ней видно, как молодой человек стреляет в ногу другому, при этом все участники, включая пострадавшего, смеются.
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