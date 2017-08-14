Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

Донские полицейские проверяют информацию о стрелявших друг в друга подростках

11:28 Понедельник, 14.08.2017

Screenshot_122

Донские полицейские проверяют появившуюся в сети информацию о подростках, стрелявших друг в друга из пневматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Видеозапись опасного развлечения была накануне опубликована в одной из социальных сетей. На ней видно, как молодой человек стреляет в ногу другому, при этом все участники, включая пострадавшего, смеются.

Еще темы рубрики

14 августа 2017
Баста приедет в Ростов на очередное заседание суда с Кириллом Толмацким
Screenshot_135
14 августа 2017
На выходных донские пожарные выезжали на тушение огня больше 300 раз
14 августа 2017
В Батайске на территории исправительной колонии произошел пожар
Screenshot_122
14 августа 2017
Донские полицейские проверяют информацию о стрелявших друг в друга подростках

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.