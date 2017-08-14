Донские полицейские проверяют информацию о стрелявших друг в друга подростках

Донские полицейские проверяют появившуюся в сети информацию о подростках, стрелявших друг в друга из пневматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Видеозапись опасного развлечения была накануне опубликована в одной из социальных сетей. На ней видно, как молодой человек стреляет в ногу другому, при этом все участники, включая пострадавшего, смеются.