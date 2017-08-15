Донские полицейские разыскивают 15-летнюю жительницу поселка Кулешовка
Донские полицейские разыскивают 15-летнюю Рузану Керимову. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, девушка ушла из дома в поселке Кулешовка и до настоящего момента не вернулась.
Приметы: на вид 16-17 лет, рост 165, среднего телосложения, глаза темно-голубые, вьющиеся темно-русые волосы.
Была одета: платье в полоску.
Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 8 (863-42) 7-14-20 или 02.
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