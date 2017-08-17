Донские полицейские разыскивают без вести пропавшего аквалангиста
Донские полицейские разыскивают без вести пропавшего Дениса Александровича Черникова 1991 года рождения. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, 13 августа молодой человек отправился погружаться с аквалангом на Соленое озеро в городе Батайске, сейчас его местонахождение не известно.
Приметы: на вид 25 лет, рост 165-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, волосы короткий кучерявый светло-русые, глаза голубые.
Особые приметы: родимое пятно на левой щеке диаметром 0,8 см, на левом колене шрам длиной 5 см.
Был одет: гидрокостюм темно-фиолетового цвета с серыми вставками на груди и руках, два кислородных баллона желтого цвета, водолазная маска, строительные перчатки с резиновым покрытием оранжевого цвета.
Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8(86354) 5-74-00 или 8(938)109-52-14.
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