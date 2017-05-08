Донские полицейские разыскивают похищенного ребенка



Полицией Морозовска разыскивается похищенный ребенок. Так, по данным пресс-службы донского управления МВД, 7 мая двое подозреваемых — мужчина и женщина, забрали Тимура Савицкого 2013 года рождения. Они скрылись на темно-зеленом автомобиле марки «ВАЗ-2107» 34 регион.

Сейчас на поиски малыша направлены все возможные все силы и средства. Также правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Добавим, Следственным комитетом Ростовской области по данному факту возбуждено уголовное дело.

Приметы мальчика: одет в голубую рубашку и синие брюки.

Приметы одного из подозреваемых: мужчине на вид 40-45 лет, рост 180-185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, лицо узкое, худое. Был одет в белую рубашку с короткими рукавами (пуговицы темного цвета), темно-синие брюки. Был в солнцезащитных очках темного цвета.

Тех, у кого есть какая-либо информация об этом, полицейские просят сообщить по телефонам: 8 (863 84) 5-04-57, 5-10-65, 8-999-471-03-14 или «020″, либо +7863-84-41-130 (Морозовский межрайонный следственный отдел СКР).