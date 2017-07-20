Донские полицейские разыскивают пропавшую Анну Щербакову
Донские полицейские распространили ориентировку на пропавшую жительницу Владимирской области Анну Щербакову. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, девушка 2000 года рождения не имеет при себе документов и может представляться вымышленными именами, например, Анна Штейн, Анна Волк, Анна Никулина и другими.
Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщите об этом по телефонам: 8(4922) 37-42-62, 37-43-92, 37-43-97, 37-45-59.
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