Донские полицейские задержали за хранение наркотиков жителя Веселовского района

Донские полицейские задержали по подозрению в хранении наркотиков в крупном размере жителя Веселовского района. По данным пресс-службы регионального главка МВД, во время обыска у мужчины нашли и изъяли дезоморфин массой около полуграмма. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отметим, что санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10-ти лет.