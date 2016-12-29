Донские полицейские задержали за хранение наркотиков жителя Веселовского района
Донские полицейские задержали по подозрению в хранении наркотиков в крупном размере жителя Веселовского района. По данным пресс-службы регионального главка МВД, во время обыска у мужчины нашли и изъяли дезоморфин массой около полуграмма. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отметим, что санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10-ти лет.
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