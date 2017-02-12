Донские следователи начали проверку по факту гибели 16-летнего подростка
Возбуждено уголовное дело по факту гибели 16-летнего подростка в Ростове-на-Дону.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, тело юноши было обнаружено на улице Шоссейной. Выявлены признаки суицида, также обнаружена и изъята предсмертная записка. Вскоре будет проведена посмертная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.
Следователи просят граждан не делать преждевременных выводов о причинах и обстоятельствах смерти и, тем самым, не подогревать нездоровый интерес к еще не проверенным обстоятельствам.
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