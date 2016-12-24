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ПРОИСШЕСТВИЯ

Донские следователи разбираются в деле об избиении сальского школьника

12:33 Суббота, 24.12.2016

В одном из интернет-СМИ недавно появилась информация о том, что в городе Сальске Ростовской области в больницу после избиения попал шестиклассник. Ему потребовалась срочная помощь, ребенку сделали операцию, в ходе которой мальчику удалили селезенку.

Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области приступили к проверке данной информации. Только после выяснения всех обстоятельств и проверки достоверности изложенных в статье фактов будет принято процессуальное решение, подчеркнули в ведомстве.

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