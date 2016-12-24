Донские следователи разбираются в деле об избиении сальского школьника

В одном из интернет-СМИ недавно появилась информация о том, что в городе Сальске Ростовской области в больницу после избиения попал шестиклассник. Ему потребовалась срочная помощь, ребенку сделали операцию, в ходе которой мальчику удалили селезенку.

Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области приступили к проверке данной информации. Только после выяснения всех обстоятельств и проверки достоверности изложенных в статье фактов будет принято процессуальное решение, подчеркнули в ведомстве.