Донские таможенники не пропустили через границу восемь тонн ядовитого вещества

На МАПП «Матвеев Курган» задержали грузовик с 8 тоннами ядовитого вещества. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Таганрогской таможни.

Как пояснили в ведомстве, донская коммерческая фирма пыталась совершить поставку спирта на Украину. Из представленных документов следовало, что в грузовом отсеке автомобиля находилось 10 пластиковых кубов с бесцветной жидкостью, общим весом 8200 килограммов.

При этом дополнительной документации на товар у представителя компании не было. Это насторожило сотрудников поста, поэтому в выпуске декларации было отказано. Тогда злоумышленники оформили товар вне региона деятельности Таганрогской таможни и попытались вывезти опасную жидкость через МАПП «Матвеев Курган».

Однако там таможенники произвели отбор образцов, которые отправили на проверку в лабораторию. Специалист охарактеризовал вещество как сложный органический растворитель на основе смеси метилового спирта. Это не соответствовало сведениям, заявленным в декларации.

Ядовитые вещества поместили на хранение в специально отведенной зоне. Возбуждено уголовное дело, идет следствие.