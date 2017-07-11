Донские таможенники не пропустили через границу восемь тонн ядовитого вещества
На МАПП «Матвеев Курган» задержали грузовик с 8 тоннами ядовитого вещества. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Таганрогской таможни.
Как пояснили в ведомстве, донская коммерческая фирма пыталась совершить поставку спирта на Украину. Из представленных документов следовало, что в грузовом отсеке автомобиля находилось 10 пластиковых кубов с бесцветной жидкостью, общим весом 8200 килограммов.
При этом дополнительной документации на товар у представителя компании не было. Это насторожило сотрудников поста, поэтому в выпуске декларации было отказано. Тогда злоумышленники оформили товар вне региона деятельности Таганрогской таможни и попытались вывезти опасную жидкость через МАПП «Матвеев Курган».
Однако там таможенники произвели отбор образцов, которые отправили на проверку в лабораторию. Специалист охарактеризовал вещество как сложный органический растворитель на основе смеси метилового спирта. Это не соответствовало сведениям, заявленным в декларации.
Ядовитые вещества поместили на хранение в специально отведенной зоне. Возбуждено уголовное дело, идет следствие.
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