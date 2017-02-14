Донские таможенники задержали женщину с коллекцией старинных марок

В аэропорту донской столицы таможенники задержали коллекцию из тысячи старинных марок. В собрании оказались советские марки разных лет, необычные экземпляры из Болгарии, Венгрии и республики Бурунди, датированные началом 20 века.

Как сообщили в пресс-службе Ростовской таможни, необычный груз обнаружили у пассажирки, которая направлялась в Израиль. Является ли сокровище филателиста культурной ценностью, покажет экспертиза. Если результат окажется положительным, женщине грозит административная ответственность.