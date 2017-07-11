Донские туристы в Бурятии пропали на одном из самых сложных маршрутов региона
В Бурятии продолжается поисковая операция. Спасатели Иркутского регионального управления МЧС разыскивают группу пропавших ростовских туристов. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, туристы вышли на маршрут с явными нарушениями и не взяли с собой кроме телефонов других средств связи.
Как сообщают специалисты, это один из наиболее сложных в регионе туристических маршрутов. Поиски в этой местности осложняют большие пороги и глубокие каньоны. Кроме того, погода не позволяет поднять авиацию, так что поиск ведется только на земле.
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