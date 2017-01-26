Донские фитоинспекторы задержали более центнера подкарантинной продукции из Украины

В контрольно-пропускном пункте «Донецк» сотрудники отдела государственного фитосанитарного контроля и надзора на Государственной границе РФ обнаружили у пассажиров, въезжавших из Украины в Ростовскую область, более центнера сомнительной продукции. Семь жителей Украины везли около 40 килограммов картофеля без фитосанитарных документов.

«Наличие данных сертификатов гарантирует качество и безопасность ввозимой продукции, подтверждает отсутствие в ней насекомых-вредителей, семян-сорняков, возбудителей болезней растений», — сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Астраханской, Ростовской и Волгоградской областям и республике Калмыкия.

Кроме того, инспекторы фитоконтроля обнаружили в сумках пассажиров 105 килограммов орехов, фруктов, пшеницы и фуражной кукурузы, которые временно запрещены к ввозу в Россию.

Вся продукция была возвращена на Украину.