Донскую индейку, зараженную вирусом птичьего гриппа, обнаружили в десятках регионов России
Донскую индейку, зараженную вирусом птичьего гриппа, обнаружили в десятках регионов России. Как сообщает портал Vesti.ru, продукция принадлежит ростовской компании «Евродон». Заболевание на предприятии выявили в марте. Однако в самом «Евродоне» заявляют, что с тех пор они мясо не производят. Сейчас в Россельхознадзоре готовят документы для расследования ситуации. А само предприятие «Евродон» ждут проверки.
«Мы два месяца не работаем. Специально выдержали паузу, чтобы вычиститься, чтобы мы ликвидировали то, что у нас произошло. Самое интересное, что у нас нашли один штамм. В других регионах в нашем же мясе нашли другой», — прокомментировал владелец группы компаний «Евродон» Вадим Ванеев.
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Ради в заголовок ставить слово зараженная, если в тексте написано, что это не факт? Когда одни говорят: зараженная а другие чтонет — это не факт, а интриги и происки. Жаль, что журналист на стороне, получается тех, кто не против гриппа, а против Евродона,