ДТП на донской трассе: два человека погибло, еще пятеро пострадали
Вчера, 5 августа, в Усть-Донецком районе на 35 километре трассы «Шахты — Раздорская» произошло ДТП с участием двух легковушек.
По предварительным данным донского управления МВД, «ВАЗ-2112″ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Chevrolet Cruze.
В результате аварии погибло два человека, еще пятеро пострадали. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии.
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