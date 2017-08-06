ДТП на донской трассе: два человека погибло, еще пятеро пострадали

Вчера, 5 августа, в Усть-Донецком районе на 35 километре трассы «Шахты — Раздорская» произошло ДТП с участием двух легковушек.

По предварительным данным донского управления МВД, «ВАЗ-2112″ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Chevrolet Cruze.

В результате аварии погибло два человека, еще пятеро пострадали. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии.