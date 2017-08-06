Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

ДТП на донской трассе: два человека погибло, еще пятеро пострадали

9:10 Воскресенье, 06.08.2017

Вчера, 5 августа, в Усть-Донецком районе на 35 километре трассы «Шахты — Раздорская» произошло ДТП с участием двух легковушек.

По предварительным данным донского управления МВД, «ВАЗ-2112″ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Chevrolet Cruze.

В результате аварии погибло два человека, еще пятеро пострадали. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии.

Еще темы рубрики

06 августа 2017
ДТП на донской трассе: два человека погибло, еще пятеро пострадали
Ямал2
05 августа 2017
Пассажиры вернувшегося в Ростов самолета продолжили полет в Римини
пожар_1
05 августа 2017
В Таганроге загорелся стадион, который ремонтировали к ЧМ-2018
05 августа 2017
Резервный борт отвезет пассажиров рейса ‘Ростов-Римини’ к месту назначения

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.