ДТП: на М-4 «Дон» сгорела иномарка

10 августа в 11 часов 10 минут на 1073 километре трассы М-4 «Дон» произошло ДТП с участием Hyundai ix35. По данным пресс-службы донского управления МВД, у автомобиля взорвалось колесо, из-за этого иномарка наехала на колесоотбойный брус и загорелась. Водитель не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС.