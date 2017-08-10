ДТП: на М-4 «Дон» сгорела иномарка
10 августа в 11 часов 10 минут на 1073 километре трассы М-4 «Дон» произошло ДТП с участием Hyundai ix35. По данным пресс-службы донского управления МВД, у автомобиля взорвалось колесо, из-за этого иномарка наехала на колесоотбойный брус и загорелась. Водитель не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС.
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