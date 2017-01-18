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ПРОИСШЕСТВИЯ

ДТП на трассе ‘Котельниково — Песчанокопское’ унесло жизни троих

14:28 Среда, 18.01.2017

Крупная авария на трассе «Котельниково — Песчанокопское». ЧП произошло сегодня днем. По данным очевидцев, лоб в лоб столкнулись две иномарки: «Chevrolet Lacetti» и «Toyota Camry». В результате оба водителя и один пассажир скончались на месте происшествия. Еще один человек госпитализирован. В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

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надя 18.01.2017

Страшная авария, в одной из машин было 2 молодых людей, одна из них 22-х летняя Лена,очень хорошая девушка , живых не осталось к сожалению никого. Пусть земля им всем будет пухом…..