ДТП на трассе ‘Котельниково — Песчанокопское’ унесло жизни троих

Крупная авария на трассе «Котельниково — Песчанокопское». ЧП произошло сегодня днем. По данным очевидцев, лоб в лоб столкнулись две иномарки: «Chevrolet Lacetti» и «Toyota Camry». В результате оба водителя и один пассажир скончались на месте происшествия. Еще один человек госпитализирован. В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.