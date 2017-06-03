ДТП на южном подъезде к Ростову унесло жизнь водителя «Калины»
Ранним утром 3 июня на южном подъезде к Ростову произошло серьезное ДТП — по предварительным данным пресс-службы регионального ГУ МВД, водитель машины BMW-Х3 выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Ладу Калину». В результате лобового столкновения водитель отечественного авто погиб на месте аварии, водитель иномарки пострадал и отправлен в больницу. Как подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Дорогие ростовчане! Я обращаюсь к Вам за помощью. Погибший в красной Ладе Калине мой отец.
3 июня, рано утром двигаясь по направлению к Ростову (недалеко от Тачанки) водитель BMW X3 не справился с управлением и выскочил на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с машиной моего отца.
Об аварии я узнал от соседей. В середине дня друг водителя BMW X3 приезжал и разыскивал родственников погибшего водителя. У моего отца были с собой документы и сотовый телефон с телефонами родных, но полиция со мной не связалась. Зато друг водителя BMW X3 всё знал.
У меня есть опасение, что водитель BMW X3 попытается уйти от ответственности, на это указывает большое количество полицейских машин и джипов на месте аварии. Столько полицейских машин на место обычной аварии не приезжают. И ещё то, что о смерти моего отца я узнал от соседей, а не от полиции, в отличие от прекрасно информированного друга водителя BMW X3.
Я очень Вас прошу, не останьтесь равнодушными к этой трагедии, если Вы были свидетелем, или у Вас есть видео и фото материал с места аварии, направляйте его на почту alexefremov333@gmail.com
Помогите мне. На месте моего отца могли оказаться Ваши родные и близкие.
Номер моего сотового телефона: 8-951-503-38-63, 8-908-518-02-32