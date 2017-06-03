ДТП на южном подъезде к Ростову унесло жизнь водителя «Калины»

Ранним утром 3 июня на южном подъезде к Ростову произошло серьезное ДТП — по предварительным данным пресс-службы регионального ГУ МВД, водитель машины BMW-Х3 выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Ладу Калину». В результате лобового столкновения водитель отечественного авто погиб на месте аварии, водитель иномарки пострадал и отправлен в больницу. Как подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.