ДТП в Аксае: иномарка врезалась в забор и загорелась

Авария, в результате которой практически полностью выгорел автомобиль. Кадры с места происшествия в социальные сети сегодня выложили очевидцы. Инцидент произошел в Аксае.

Иномарка попала в ДТП, а затем врезалась в забор и загорелась. Как пояснили в пресс-службе регионального управления МЧС, пожар, который возник в моторном отсеке, был потушен в течение нескольких минут. Добавим, пострадавших нет. Обстоятельства аварии выясняются.