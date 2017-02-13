ДТП в Аксае: иномарка врезалась в забор и загорелась
Авария, в результате которой практически полностью выгорел автомобиль. Кадры с места происшествия в социальные сети сегодня выложили очевидцы. Инцидент произошел в Аксае.
Иномарка попала в ДТП, а затем врезалась в забор и загорелась. Как пояснили в пресс-службе регионального управления МЧС, пожар, который возник в моторном отсеке, был потушен в течение нескольких минут. Добавим, пострадавших нет. Обстоятельства аварии выясняются.
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