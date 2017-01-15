ДТП в Аксайском районе: пострадали четверо, в том числе дети

Вечером 14 января в Аксайском районе Ростовской области произошло ДТП. По предварительной информации пресс-службы регионального ГУ МВД России, водитель «ЗАЗ Шанс», разворачиваясь, не уступил дорогу «БМВ», произошло столкновение. В результате аварии пострадали четверо пассажиров автомобиля «ЗАЗ Шанс» — 38, 17, 14 и 11 лет. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, подчеркнули в ведомстве.