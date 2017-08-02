ДТП в Красносулинском районе: пострадали 3-е детей и 2-е взрослых

По предварительным данным, на 3 километре трассы М-4 «Дон» в районе города Зверево Красносулинского района столкнулись автомобили ВАЗ-2114 под управлением водителя 1986 и Hyundai Getz под управлением водителя 1981 года рождения. В результате ДТП пострадали 5 человек. Травмы получил пассажир отечественного автомобиля 2012 года рождения, 36-летний водитель иномарки и его пассажиры – 34-летняя женщина, девочка 2008 года рождения и мальчик 2006 года рождения. Степень виновности участников ДТП устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.