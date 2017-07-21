ДТП в Тарасовском районе: двое погибли, двое пострадали
Рано утром 20 июля в Тарасовском районе Ростовской области произошло ДТП. По предварительной информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля «УАЗ Патриот» не справилась с управлением и врезалась в ВАЗ-2114. В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗа погибли, водитель и несовершеннолетний пассажир «УАЗ Патриот» получили травмы и доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка, подчеркнули в ведомстве.
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