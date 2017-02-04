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ПРОИСШЕСТВИЯ

Две легковушки столкнулись на донской трассе, есть пострадавшие

11:16 Суббота, 04.02.2017

Сегодня, 4 февраля, на девятом километре трассы «поселок Чалтырь — Б. Салы» произошло ДТП с участием двух легковушек.

По предварительным данным пресс-службы донского управления МВД, водитель «ВАЗ-2109″ при совершении обгона не справился с управлением, из-за чего машина врезалась в «ВАЗ-2107″.

В результате аварии пострадали оба водителя и пассажир. В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции.

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