Двое дончан задержаны по подозрению в покушении на убийство таксиста

Следователи Ростова-на-Дону вместе с полицейскими задержали двоих 23-летних мужчин. Они подозреваются в покушении на убийство таксиста и разбое. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области, молодые люди поймали такси на улице Портовой. Прибыв на оговоренный адрес, злоумышленники напали на водителя.

«Они, действуя по предварительному сговору, с целью убийства и завладения автомобилем, напали на водителя автомашины, стали его душить и наносить удары ножом. Оказывая активное сопротивление, водитель выпал из салона автомобиля, а подозреваемые продолжили его избиение. После того, как мужчина потерял сознание, они поместили его в багажное отделение автомобиля, а сами, завладев транспортным средством, уехали с места происшествия», — рассказали в пресс-службе следственного управления.

По пути таксист пришел в сознание и сумел выбраться из багажника автомобиля. Мужчина обратился за помощью к жителям одного из домов, которые вызвали скорую и полицию.

Подозреваемые в преступлении заключены под стражу. Расследование продолжается.