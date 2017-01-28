Двое ростовчан торговали опасной для здоровья красной икрой

Донские полицейские изъяли почти полторы тонны красной икры, не отвечающей требованиям безопасности. По данным пресс-службы главного управления МВД, двое ростовчан организовали фасовку красной икры в подпольных цехах, расположенных на территории Ростова и Таганрога.

При этом продукция хранилась в антисанитарных условиях, а для поддержания ее товарного вида использовались различные химвещества. Экспертиза показала, что икра опасна для здоровья потребителей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.