Двое жителей Таганрога напали с ножом на 16-летнего подростка
В отношении двоих жителей Таганрога 1992 и 1998 года рождения возбуждено уголовное дело по статье «Разабой». По данным пресс-службы донского управления Следственного комитета, подозреваемые, надев на лицо самодельные маски, проникли в дом своего 16-летнего знакомого. Угрожая ему ножом, злоумышленники забрали ноутбук марки «HP», а также игровую консоль «Xbox 360» и скрылись. Однако в скором времени они были задержаны.
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