Двоих батайчан подозревают в краже 24 тонн подсолнечного масла

Двоих жителей Батайска 38 и 42 лет задержали по подозрению в мошенничестве.

Так, по данным областного управления МВД, злоумышленники заключили с владельцем подсолнечного масла договор о перевозке. Позже, представившись перевозчикам собственниками груза, указали адрес, по которому товар был доставлен. Похитив более 24 тонн бутилированного подсолнечного масла, мужчины его продали. Сумма ущерба составила около 750 тысяч рублей.

Добавим, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Также во время расследования выяснилось, что арестованные причастны к аналогичному преступлению. За нарушение закона им грозит до шести лет тюрьмы.