Двоих батайчан подозревают в краже 24 тонн подсолнечного масла
Двоих жителей Батайска 38 и 42 лет задержали по подозрению в мошенничестве.
Так, по данным областного управления МВД, злоумышленники заключили с владельцем подсолнечного масла договор о перевозке. Позже, представившись перевозчикам собственниками груза, указали адрес, по которому товар был доставлен. Похитив более 24 тонн бутилированного подсолнечного масла, мужчины его продали. Сумма ущерба составила около 750 тысяч рублей.
Добавим, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Также во время расследования выяснилось, что арестованные причастны к аналогичному преступлению. За нарушение закона им грозит до шести лет тюрьмы.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.