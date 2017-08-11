Двоих жителей города Шахты осудили за убийство 83-летней женщины
Двоих жителей города Шахты осудили за убийство в ходе разбойного нападения. Следствие установило, что в марте 2016 года Наталья Камбаум вместе в со своим ранее судимым знакомым Евгением Ефимовым решили похитить отложенные на похороны деньги у бабушки ее мужа. Осужденные ворвались в дом 83-летней женщины, где Ефимов нанес потерпевшей удары камнем и палкой, от чего она скончалась на месте. Осужденные обыскали дом убитой, но крупной суммы денег не нашли и скрылись. Суд приговорил Ефимова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а Камбаум к 11 годам в колонии общего режима, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.