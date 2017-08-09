Двоих жителей Ростовской области будут судить за заказное убийство беременной женщины в Новосибирске
В Новосибирске следователи завершили расследование дела о заказном убийстве беременной женщины. По версии следствия, дончане были исполнителями преступления, заказчик — свёкр женщины, он пошел на преступление из-за желания вернуть жилплощадь, которую подарил погибшей его сын.
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