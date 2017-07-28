Двух ростовских полицейских подозревают в превышении полномочий
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции, подозреваемых в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.
По данным ведомства, в июне 2016 года мужчины предложили знакомому заняться бизнесом без оформления необходимых документов. Злоумышленники пообещали ростовчанину свое покровительство за проценты от прибыли. Позже они начали требовать дополнительные деньги — 9 тысяч 200 рублей. Пострадавший обратился с заявлением в полицию. Сейчас по данному делу ведется следствие.
В донском главке МВД прокомментировали, что в настоящее время эти сотрудники отстранены от служебных обязанностей. В случае подтверждения их вины они будут уволены.
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