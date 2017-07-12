Экс-полицейский, расстрелявший машину на трассе, заключен под стражу
Экс-полицейский, расстрелявший машину на трассе, заключен под стражу. Такую меру пресечения ему назначил Ленинский районный суд Ростова.
Накануне вечером на дороге Ростов — Таганрог мужчина на белом Hyundai расстрелял людей, едущих в другой иномарке. Как позже выяснилось, в салоне машины находились бывшая жена подозреваемого и тесть. Женщина от полученных травм скончалась на месте, а мужчину в тяжёлом состоянии доставили в больницу Чалтыря.
По данным следствия, подозреваемый признал свою вину. Ему грозит срок от 6 до 15 лет лишения свободы.
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