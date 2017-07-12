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ПРОИСШЕСТВИЯ

Экс-полицейского, подозреваемого в убийстве, доставили в Ленинский суд. ВИДЕО

15:40 Среда, 12.07.2017

Экс-полицейского, которого подозревают в убийстве бывшей жены и покушении на убийство ее отца, доставили в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону. Заседание проходит в закрытом режиме, прессу не пускают.

Ранее мы сообщали о том, что неизвестный расстрелял автомобиль на трассе «Ростов-Таганрог». В результате погибла женщина и был тяжело ранен мужчина. Через 2 часа по подозрению в совершении этого преступления задержали полицейского.

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