Экс-полицейского, которого подозревают в убийстве бывшей жены и покушении на убийство ее отца, доставили в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону. Заседание проходит в закрытом режиме, прессу не пускают.

Ранее мы сообщали о том, что неизвестный расстрелял автомобиль на трассе «Ростов-Таганрог». В результате погибла женщина и был тяжело ранен мужчина. Через 2 часа по подозрению в совершении этого преступления задержали полицейского.