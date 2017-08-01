Экс-полицейскому, расстрелявшему семью на трассе «Ростов-Таганрог», предъявлено обвинение

Сергею Кадацкому, подозреваемому в расстреле семьи на трассе «Ростов-Таганрог», предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления следственного комитета России по Ростовской области. После предъявления обвинения его допросили уже в качестве обвиняемого. Также был допрошен потерпевший, который сейчас находится в больнице.

Как ранее сообщалось, 11 июля 2017 года на трассе «Ростов-Таганрог» Кадацкий расстрелял свою супругу и ее отца которые ехали в машине «Хендай Солярис». Женщина скончалась на месте происшествия, а ее отец доставлен в медицинское учреждение. Установлено, что на момент совершения преступления Кадацкий являлся сотрудником полиции. В тот же день его задержали. В ближайшее время следователи решат, нужна ли ему психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, подчеркнули в ведомстве.