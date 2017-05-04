Энергетики назвали причину взрывов на подстанции
В пресс-службе «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети (МЭС) Юга сообщили, что в не принадлежащей компании сети 110 киловольт, прилегающей к подстанции 220 кВ «Р-4», случилось короткое замыкание. После этого повторное включение линии 110 киловольт привело к взрывам. Ведутся восстановительные работы.
Напомним, на электрической подстанции рядом с поселком Янтарный прогремело два взрыва, одновременно с этим очевидцы сообщили о коротких отключениях света нескольких районах города.
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