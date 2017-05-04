Энергетики прокомментировали ситуацию на подстанции в районе поселка Янтарный
Как сообщили в Ростовском предприятии магистральных электрических сетей, на подстанции в районе поселка «Янтарный» повреждены два выключателя 110 киловольт. Сейчас на месте ведутся работы по восстановлению энергоснабжения. Напомню, информация о взрывах на электрической подстанции появилась сегодня в социальных сетях, одновременно с этим очевидцы сообщили о коротких отключениях света нескольких районах города.
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