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ПРОИСШЕСТВИЯ

Энергетики прокомментировали ситуацию на подстанции в районе поселка Янтарный

14:42 Четверг, 04.05.2017

Как сообщили в Ростовском предприятии магистральных электрических сетей, на подстанции в районе поселка «Янтарный» повреждены два выключателя 110 киловольт. Сейчас на месте ведутся работы по восстановлению энергоснабжения. Напомню, информация о взрывах на электрической подстанции появилась сегодня в социальных сетях, одновременно с этим очевидцы сообщили о коротких отключениях света нескольких районах города.

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