Эпидемиологи: в Ростове зарегистрирован сезонный подъём энтеровирусной инфекции

В донской столице врачи отмечают сезонный подъём энтеровирусной инфекции. Сегодня сообщение об этом появилось на официальном сайте городской больницы №1 им.Н.А.Семашко со ссылкой на центр гигиены и эпидемиологии Ростова-на-Дону.

Как говорят эпидемиологи, в основном болеют дети дошкольного возраста. Уже зарегистрированы случаи энтеровирусной инфекции в детских садах. Заражение происходит контактно-бытовым путем, через воду и продукты питания. Также очень часто заражение происходит при купании в открытых водоемах. Заболевание начинается остро: с высокой температуры и головной боли; появляется сыпь на руках, ногах, вокруг и внутри полости рта; могут развиться судороги.

Энтеровирусная инфекция характеризуется разнообразием клинических проявлений, говорят врачи: менингит, конъюктивит, увеит, синдром острого вялого паралича.

Врачи напоминают о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены. При проявлении первых симптомах заболевания необходимо обращаться к врачу.