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ПРОИСШЕСТВИЯ

Фейерверк стал причиной ландшафтного пожара в Суворовском

12:06 Четверг, 03.08.2017

Ландшафтный пожар произошел сегодня около полуночи в микрорайоне Суворовский в Ростове-на-Дону. Видео происшествия разместили в сети очевидцы. По их словам, причиной ЧП стал фейерферк.

В областном управлении МЧС факт возгорания подтвердили. По данным спасателей, горели сухая трава и мусор на площади в 70 квадратных метров на улице Уланской. Примерно в час ночи пожар был локализован, а затем ликвидирован. На месте работали две единицы техники. О пострадавших не сообщается.

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