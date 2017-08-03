Фейерверк стал причиной ландшафтного пожара в Суворовском

Ландшафтный пожар произошел сегодня около полуночи в микрорайоне Суворовский в Ростове-на-Дону. Видео происшествия разместили в сети очевидцы. По их словам, причиной ЧП стал фейерферк.

В областном управлении МЧС факт возгорания подтвердили. По данным спасателей, горели сухая трава и мусор на площади в 70 квадратных метров на улице Уланской. Примерно в час ночи пожар был локализован, а затем ликвидирован. На месте работали две единицы техники. О пострадавших не сообщается.