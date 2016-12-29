Финдиректор донской компании обманул заказчика на 9 млн рублей

В Ростовской области финансовый директор одной из донских компаний подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, было установлено, что подозреваемый,который занимался продажей техники, похитил более девяти миллионов рублей, не выполнив обязательств перед заказчиком.

Выяснилось, что финдиректор от имени генерального директора компании заключил договор о поставке зерносушилки с сельскохозяйственным предприятием. При этом он совершенно не собирался выполнять взятые на себя обязательства, но взял предоплату в сумме более девяти миллионов рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до десяти лет лишения свободы, пояснили в ведомстве.