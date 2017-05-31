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ПРОИСШЕСТВИЯ

Гибель двух рабочих в коллекторе пансионата: донские следователи проводят проверку

7:41 Среда, 31.05.2017

В одном из пансионатов на территории Неклиновского района Ростовской области произошло ЧП: 29 мая бригада рабочих проводила очистку канализационного коллектора, в ходе которой один из них потерял сознание и упал в колодец. Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области, трое других мужчин бросились на помощь к пострадавшему, но также потеряли сознание и оказались в том же колодце.

Всех рабочих удалось достать из коллектора. Один из них скончался на месте происшествия, еще один погиб в больнице. Двое других рабочих в настоящее время находятся в реанимации.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить причины смерти. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение, подчеркнули в ведомстве.

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Константин Хачилиди 31.05.2017

Происходит ,потому что низкая квалификация как организаций иак и прорабов с рабочими.
А также отсутствие средств защиты. И еще- рабочий сперва спустился в колодец, а потом потерял сознание, но не наоборот.