Гибель двух рабочих в коллекторе пансионата: донские следователи проводят проверку

В одном из пансионатов на территории Неклиновского района Ростовской области произошло ЧП: 29 мая бригада рабочих проводила очистку канализационного коллектора, в ходе которой один из них потерял сознание и упал в колодец. Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области, трое других мужчин бросились на помощь к пострадавшему, но также потеряли сознание и оказались в том же колодце.

Всех рабочих удалось достать из коллектора. Один из них скончался на месте происшествия, еще один погиб в больнице. Двое других рабочих в настоящее время находятся в реанимации.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить причины смерти. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение, подчеркнули в ведомстве.