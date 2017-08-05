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ПРОИСШЕСТВИЯ

Гибель новорожденного в Морозовске: по подозрению в убийстве задержана его мать

8:26 Суббота, 05.08.2017

38-летняя жительница Морозовска задержана по подозрению в убийстве новорожденного. Ранее мы сообщали об обнаружении тела младенца вблизи Привокзальной площади города. Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребёнка». Сейчас с участием подозреваемой проводятся следственные действия.

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