Гибель новорожденного в Морозовске: по подозрению в убийстве задержана его мать

38-летняя жительница Морозовска задержана по подозрению в убийстве новорожденного. Ранее мы сообщали об обнаружении тела младенца вблизи Привокзальной площади города. Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребёнка». Сейчас с участием подозреваемой проводятся следственные действия.