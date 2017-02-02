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ПРОИСШЕСТВИЯ

Глава департамента строительства Новочеркасска предстанет перед судом

21:13 Четверг, 02.02.2017

Директор департамента строительства Новочеркасска предстанет перед судом. Об этом сообщают следственные органы региона. По их версии, Геннадий Зацепилов подписал акт приема-передачи квартир для сирот, которые не соответствовали санитарным, пожарным и строительным нормам. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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