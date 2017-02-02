Глава департамента строительства Новочеркасска предстанет перед судом
Директор департамента строительства Новочеркасска предстанет перед судом. Об этом сообщают следственные органы региона. По их версии, Геннадий Зацепилов подписал акт приема-передачи квартир для сирот, которые не соответствовали санитарным, пожарным и строительным нормам. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.