Глеб Албул: пропавшая в Бурятии группа туристов была очень опытной
Многократный чемпион России по туристскому многоборью ростовчанин Глеб Албул рассказал о том, что пропавшая в Бурятии группа туристов была очень опытной и много раз участвовала в походах высшей категории сложности, большая часть ее состава — мастера спорта. При этом ростовчанин отметил, что река Онот все же опасна для перехода. Сейчас поиски в этой местности осложняют глубокие каньоны. Кроме того, погода не позволяет поднять авиацию, так что поиск ведется только на земле.
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