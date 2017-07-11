Глеб Албул: пропавшая в Бурятии группа туристов была очень опытной



Многократный чемпион России по туристскому многоборью ростовчанин Глеб Албул рассказал о том, что пропавшая в Бурятии группа туристов была очень опытной и много раз участвовала в походах высшей категории сложности, большая часть ее состава — мастера спорта. При этом ростовчанин отметил, что река Онот все же опасна для перехода. Сейчас поиски в этой местности осложняют глубокие каньоны. Кроме того, погода не позволяет поднять авиацию, так что поиск ведется только на земле.