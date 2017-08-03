«Хайпанул» немножечко: Баста опубликовал в своем Instagram совместное фото с напавшим на журналиста мужчиной



Донской рэпер Баста вновь вызвал интерес СМИ по причине не связанной с творчеством. Василий Вакуленко в своем Instagram опубликовал фотографию с человеком, похожим на мужчину, который на День ВДВ в прямом эфире ударил журналиста. Публикация вызвала большой ажиотаж в комментариях, однако подавляющее большинство отписавшихся осудили такой «пиар» напавшего на журналиста хулигана, а некоторые даже заподозрили Басту в банальном желании «хайпануть» на этой ситуации.