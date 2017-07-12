Холодильное оборудование ростовского Дворца спорта изношено на 100 процентов, его использование может привести к обрушению здания. Об этом на пресс-конференции рассказал министр спорта региона Самвел Аракелян. Построенный в 1967 году спорткомплекс ни разу не ремонтировался. Установка для льда морально устарела и находится в аварийном состоянии. Особую опасность представляет течь в охлаждающем фонтане пред главным входом в здание.

«Порядка 1000 кубов воды в месяц уходят в фундамент Дворца спорта. Устранить это сейчас невозможно. Если не прекратить работу оборудования, то возможна просадка грунта», — рассказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

Ранее стало известно, что из-за остановки работы холодильного оборудования хоккейный клуб «Ростов» и более 300 юных воспитанников школы зимних видов спорта были вынуждены покинуть Дворец. «Кондоры» на время переехали на Айс Арену, где и проведут следующий сезон чемпионата ВХЛ.