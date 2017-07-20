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ПРОИСШЕСТВИЯ

Иномарка без номеров спровоцировала массовое ДТП в центре Ростова

21:21 Четверг, 20.07.2017

Сегодня вечером движение в центре Ростова парализовало массовое ДТП. По словам очевидцев, водитель иномарки без номеров на большой скорости выехал на Буденновский и резко затормозил перед светофором, собрав за собой «паровозик» из двух автомобилей и трамвая. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», сейчас дорога уже свободная.

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