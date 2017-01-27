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ПРОИСШЕСТВИЯ

Инспектор донской ДПС заплатит штраф в 1,75 млн рублей за взятку в 30 тысяч

16:17 Пятница, 27.01.2017

Инспектор ДПС Тарасовского района признан виновным по статье «Получение взятки» и заплатит штраф в 1 миллион 750 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. В январе прошлого года инспектор Луганцев, находясь на патрулировании дороги «Тарасовский-Большинка», остановил местного жителя. Дончанин был лишен прав. За непривлечение к административной ответственности Луганцев потребовал у местного жителя взятку в 30 тысяч рублей.

«Молодой человек передал Луганцеву денежные средства в два этапа, после чего незаконные действия инспектора были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Предварительное следствие по уголовному делу проведено Миллеровским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по РО», — сообщает областная прокуратура.

Суд признал инспектора ДПС виновным. Приговор в законную силу еще не вступил.

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Инспектор донской ДПС заплатит штраф в 1,75 млн рублей за взятку в 30 тысяч

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