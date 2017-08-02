Испания выдаст США программиста Станислава Лисова
Таганрогского программиста Станислава Лисова экстрадируют в США. Такое решение принял испанский суд. В сообщении говорится: «американская юрисдикция компетентна для проведения суда по этим фактам.
Суд не признал аргументы адвокатов Лисова. Защита намерена обжаловать это решение. Напомним, жителя Таганрога задержали в аэропорту Барселоны в анваре этого года. Его подозревают в разработке вируса, который использовался для хищения банковских данных.
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