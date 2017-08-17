Из Соколовского водохранилища временно прекращена подача воды, это связано с ухудшением её качества, сообщается на сайте регионального МЧС. Водохранилище питало город Новошахтинск и Красный Сулин. По заявкам жителей будет организован адресный подвоз воды.

При необходимости обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу в городе Новошахтинске 8(863) 693-21-12 и в Красносулинском района 8 (863) 936-04-16.