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ПРОИСШЕСТВИЯ

Из Соколовского водохранилища временно прекращена подача воды

9:55 Четверг, 17.08.2017

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Из Соколовского водохранилища временно прекращена подача воды, это связано с ухудшением её качества, сообщается на сайте регионального МЧС. Водохранилище питало город Новошахтинск и Красный Сулин. По заявкам жителей будет организован адресный подвоз воды.

При необходимости обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу в городе Новошахтинске 8(863) 693-21-12 и в Красносулинском района 8 (863) 936-04-16.

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