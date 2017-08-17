Из Соколовского водохранилища временно прекращена подача воды
Из Соколовского водохранилища временно прекращена подача воды, это связано с ухудшением её качества, сообщается на сайте регионального МЧС. Водохранилище питало город Новошахтинск и Красный Сулин. По заявкам жителей будет организован адресный подвоз воды.
При необходимости обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу в городе Новошахтинске 8(863) 693-21-12 и в Красносулинском района 8 (863) 936-04-16.
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