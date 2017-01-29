Из строительного магазина дончанин украл дрель и сварочный аппарат

В полицию Морозовского района Ростовской области обратились представители администрации одного из строительных магазинов. Они сообщили, что из магазина похищены электроинструменты — дрель и сварочный аппарат. Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей.

Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний мужчина. Выяснилось, что он ночью проник через запасной выход в торговый зал магазина и совершил кражу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники полиции частично изъяли похищенное имущество и вернули владельцам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.